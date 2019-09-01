Пропавший в лесах Удмуртии грибник найден живым

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-01T11:18:27+03:00

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1 сентября пропавший в лесах Удмуртии грибник был найден живым. На его поиски сегодня, в воскресенье, должен был выдвинуться отряд добровольцев, однако выезд отменили в последний момент: мужчину обнаружили. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Напомним, что пропавший ушел за грибами 29 августа с СНТ «Строитель». Однако домой не вернулся. Двое суток его искали добровольцы, поисково-спасательная служба и сотрудники ОМВД Завьяловского района. К счастью, мужчина был найден живым и здоровым.

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ИСТОЧНИК KP.RU