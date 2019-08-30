2019-08-30T16:17:31+03:00
Общество

Возле землянки пропавшего грибника в Удмуртии нашли следы медведя

Поиски мужчины велись с 29 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Север 18"Фото: ПСО "Север 18"
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29 августа в Глазове (Удмуртия) в полицию обратились родственники мужчины они сообщили о его пропаже.Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Оказалось, мужчина ушел в лес 28 августа около 14:00 из села Понино. В течение двух дней продолжаются поиски пропавшего. Привлекаются полицейские, спасатели, волонтеры, жители населенного пункта и администрация. Ранее в группе поисково-спасательного отряда «Север 18» Глазова сообщалось, что около землянки грибника нашли следы медведя.

По информации пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии 30 августа около 16:44 грибника нашли живым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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