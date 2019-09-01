2 сентября в Ижевске запретят продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-01T11:52:22+03:00

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2 сентября, в понедельник, в магазинах Ижевска ограничат продажу алкогольной продукции. Это связано с тем, что торжественная линейка с 1 сентября перенеслась на следующий день.

В Администрации города объяснили, что в соответствии со статьей 1 Закона Удмуртской Республики «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики», в День знаний нельзя приобрести алкоголь. В этом году торжественная линейка пройдет 2 сентября, поэтому запрет перешел на дату начала учебы.

Напомним, что ограничение не касается точек общественного питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU