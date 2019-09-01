«Калина» и «десятка» столкнулись в Ижевске
ФОТО: Юлия Демина
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1 сентября около 14:40 в соцсетях появились фотографии страшной аварии: на ул.Селтинской в Ижевске столкнулись два отечественных автомобиля. Как сообщил начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, ДТП произошло в результате столкновения «Калины» и «ВАЗ-2110».
К счастью, обошлось без жертв. Один человек доставлен в больницу, ему оказывают необходимую помощь. ГИБДД напоминает о неукоснительном соблюдении правил всех участников дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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