В Ижевске обнаружили подозрительную сумку
На месте работали спецслужбы
ФОТО: Ульяна Колмогорова
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1 сентября, в воскресенье, на кольцевом перекрестке улиц Карла Либкнехта и Удмуртская в Ижевске, была обнаружена подозрительная сумка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Как стало известно, днем жители города сообщили в полицию о сумке. На место были отправлены экстренные службы. Объект обследовали сотрудники ОМОНа. Оказалось, что сумка не представляет опасности для горожан.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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