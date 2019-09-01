В Ижевске обнаружили подозрительную сумку

СЕГОДНЯ 16:21 2019-09-01T16:21:15+03:00

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1 сентября, в воскресенье, на кольцевом перекрестке улиц Карла Либкнехта и Удмуртская в Ижевске, была обнаружена подозрительная сумка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, днем жители города сообщили в полицию о сумке. На место были отправлены экстренные службы. Объект обследовали сотрудники ОМОНа. Оказалось, что сумка не представляет опасности для горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU