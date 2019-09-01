«Псевдобар» закрыли в Удмуртии
Кафе продавало алкоголь ночью на вынос
ФОТО: Pixabay
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В Воткинске закрыли бар, который торговал алкоголем ночью на вынос. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Кафе не имело зала со столами, посуды, приборов и других атрибутов точки питания, однако заведение круглосуточно производило продажу алкогольной продукции. Ранее сотрудники и руководство «псведобара» уже привлекались к административной ответственности за подобного рода деятельность.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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