«Псевдобар» закрыли в Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:51 2019-09-01T16:51:00+03:00

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В Воткинске закрыли бар, который торговал алкоголем ночью на вынос. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Кафе не имело зала со столами, посуды, приборов и других атрибутов точки питания, однако заведение круглосуточно производило продажу алкогольной продукции. Ранее сотрудники и руководство «псведобара» уже привлекались к административной ответственности за подобного рода деятельность.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU