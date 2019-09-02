Ижевчанин создал стикеры для «ВКонтакте»
Ижевчанин Алексей Шурмин создал очередной набор стикеров для «ВКонтакте». Об этом молодой человек написал на своей странице в соцсети.
– Название набора «Балдей» не с потолка: месяц назад дочь нашла на огороде котёнка и решила, что отныне его зовут Балдей. Он то и стал прототипом для персонажа, – написал Алексей.
Кстати стикеры подготовлены к новому учебному году.
– Кот Балдей – Ваш новый школьный друг. Что задали на завтра, конечно, не подскажет, зато поможет показать все эмоции от учебного года, – говорится в описании под стикером.
Напомним, что это уже не первое творение ижевчанина. В феврале прошлого года он разработал набор платных стикеров – пингвина Изи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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