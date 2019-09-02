Ижевчанин создал стикеры для «ВКонтакте»

СЕГОДНЯ 06:31 2019-09-02T06:31:54+03:00

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Ижевчанин Алексей Шурмин создал очередной набор стикеров для «ВКонтакте». Об этом молодой человек написал на своей странице в соцсети.

– Название набора «Балдей» не с потолка: месяц назад дочь нашла на огороде котёнка и решила, что отныне его зовут Балдей. Он то и стал прототипом для персонажа, – написал Алексей.

Кстати стикеры подготовлены к новому учебному году.

– Кот Балдей – Ваш новый школьный друг. Что задали на завтра, конечно, не подскажет, зато поможет показать все эмоции от учебного года, – говорится в описании под стикером.

Напомним, что это уже не первое творение ижевчанина. В феврале прошлого года он разработал набор платных стикеров – пингвина Изи.

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ИСТОЧНИК KP.RU