Глава Удмуртии возмутился многочисленными выступлениями депутатов на открытии детского сада

3 Сент. 09:24 2019-09-03T09:24:09+03:00

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Во вторник, 3 сентября, во время аппаратного совещания глава Удмуртии Александр Бречалов резко высказался в адрес чиновников, которые выступали с приветственными речами во время открытия детского сада на улице Баранова в Ижевске.

По словам родителей, которые потом писали в социальных сетях главе республики, выступающих было порядка шести человек и пока они говорили, на улице стояли дети и мерзли.

- Когда на открытие детского сада приходит армия чиновников и депутатов, и маленькие детки ждут и мерзнут и каждому хочется выступить, ну мы Олег Николаевич [Бекмеметьев – глава Ижевска], мы для кого это делаем? Мне пишут родители и просят, чтобы по 5-10 выступлений не было. Слушайте, ну не можем мы слова не сказать! Депутаты там причем? Ну сказал курирующий вице-премьер, ну сказал мэр города. Ура, быстро. Но чего мы цирк устраиваем? Депутат еще один депутат. Кто они вообще? Они на стройке помогали? Давайте по-честному. А потом мне пишут: «шесть выступлений, замерзли дети, спасибо за праздник». Нет объектов куда приложить усилия? Их десятки, сотни, но все прибежали на Баранова. Когда он строился - никого там не видел! На открытие все прибежали, - высказался Александр Бречалов.

Напомним, что детский сад на улице Баранова считался долгостроем. Его начали возводить с декабре 2013 года, но из-за отсутствия денег, законсервировали стройку в 2016 году. В январе 2018 года строительство было возобновлено.

Судя по официальной информации с сайта администрации города, в открытии участвовали: заместитель председателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко, министр образования и науки республики Светлана Болотникова, глава города Ижевска Олег Бекмеметьев, председатель городской думы Ижевска Олег Гарин, глава администрации Ленинского района, депутаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU