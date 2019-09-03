Администрация Ижевска подала в суд на компанию, которая наносит разметку

3 Сент. 08:25 2019-09-03T10:22:06+03:00

Подрядчик уже который раз не выполняет условия договора

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12 сентября состоится судебное заседание по делу о расторжении муниципального контракта с ООО «Роршах», об этом сообщает пресс-служба Ижевска. Напомним, что данная компания выиграла торги на нанесение разметки на дорогах города. Однако, работы так и не были выполнены. Подрядчик сослался на погодные условия.

Не так давно, эта же компания выиграла конкурс на нанесение разметки у школ и дошкольных учреждений Ижевска. И должна была завершить работы до 31 августа. Вот только заказчику от подрядной организации поступили письма о невозможности выполнения работ из-за плохих погодных условий. Заказчик обратился в суд.

- В случае решения суда в пользу СБиДХ предприятие направит заявление в Управление Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике о внесении данного подрядчика в Единый реестр недобросовестных поставщиков. При положительном решении УФАС этот подрядчик не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет, - сообщает пресс-служба Ижевска.

Вот только пока неясно, кто же будет наносить разметку. А учебный год уже начался.

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ИСТОЧНИК KP.RU