2019-09-03T10:25:55+03:00
Происшествия

«Девушка с татуировкой Сатурна»: в Ижевске возбудили уголовное дело по факту пропажи рязанки

Следствие предполагает, что ее могли убить
Людмила КУЛИКОВА
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Автор: Пресс-служба СУ СК РоссииАвтор: Пресс-служба СУ СК России
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Следственное управление СК России по Удмуртии возбудило уголовное дело по факту пропажи 17-летней жительницы Рязани, которая в ночь с 26 на 27 августа ушла с территории санатория в Ижевске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Среди особых примет девушки, например, указано - татуировки на левой руке в виде сердечка и на правой ноге «планета Сатурн» и надпись «Юность». Кроме того, у молодой рязанки есть шрам над бровью.

Приметы: на вид 17 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см, волосы черного цвета до плеч.

Была одета: толстовка черного цвета, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба обратиться в дежурную часть следственного управления по адресу: г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 49 или по телефону (3412)500-648.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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