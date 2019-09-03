«Русские витязи» пролетят над Ижевском на четырех истребителях

3 Сент. 11:31 2019-09-03T11:48:12+03:00

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Стали известны подробности выступления пилотажной группы «Русские витязи» в Ижевске 21 сентября.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин, пилоты будут на четырех истребителях Су-30СМ. Они способны развивать скорость на высоте до 2 тысяч км/ч, и пилоты выполняют такие трюки, как мертвая петля, синхронные бочки, парный встречный пилотаж и другие сложные элементы высшего пилотажа.

Напомним, «Русские витязи» уже выступали в Ижевске в октябре 2017 года. Предполагается, что ситуация на дорогах города 21 сентября будет напряженной, поэтому просим водителей выбирать свой маршрут заранее.

Когда: 21 сентября, 14:00-14:20

Где: над акваторией Ижевского пруда

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Русские витязи Ижевск 21.10.2017 Супер качество.Выступление Русских витязей в Ижевске 21 октября. Видео снято с крыши Ривьера парк.

ИСТОЧНИК KP.RU