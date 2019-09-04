2019-09-04T10:56:42+03:00
Происшествия

Больница в Удмуртии собиралась покупать лекарства у коррупционной компании

В дело вмешалась прокуратура
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Прокуратура Удмуртии выявила нарушения в закупках Можгинской районной больницы. Как сообщает пресс-служба ведомства, учреждение здравоохранения заключило контракт с компанией на поставку лекарств. Вот только эта компания в июле 2018 года привлекалась к ответственности за коррупционное правонарушение.

- В соответствии с Федеральным законом участником закупки может быть юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

С учетом этого аукционная комиссия не должна была допустить компанию до конкурса. Но этого сделано не было. На момент прокурорской проверки контракт был заключен и исполнен.

- В связи с этим прокуратурой в адрес учреждения здравоохранения внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - дополнили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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