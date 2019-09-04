В Удмуртии автомобиль вылетел с дороги и врезался в деревья

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-04T08:55:58+03:00

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В понедельник, 2 сентября, на дороге Глазов - Юкаменское в Удмуртии произошло ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по региону, 29-летний водитель автомобиля «Фольксваген» не справился с управлением и съехал с дороги.

- Водитель получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в 1 отделе.

В тот же день, только на дороге Камбарка - Михайловка 37-летняя женщина тоже не справилась с управлением, и автомобиль «Киа Рио» оказался в кювете. Пострадавшую отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU