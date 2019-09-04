В Удмуртии автомобиль вылетел с дороги и врезался в деревья
В понедельник, 2 сентября, на дороге Глазов - Юкаменское в Удмуртии произошло ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по региону, 29-летний водитель автомобиля «Фольксваген» не справился с управлением и съехал с дороги.
- Водитель получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в 1 отделе.
В тот же день, только на дороге Камбарка - Михайловка 37-летняя женщина тоже не справилась с управлением, и автомобиль «Киа Рио» оказался в кювете. Пострадавшую отвезли в больницу.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Помните двух парней, которые спасли из огня пенсионерку? Их наградили.
Роспотребнадзор УР проверил продавцов «молочки», оказалось, что почти половина – торгует с нарушениями.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»