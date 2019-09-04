Первоклассники из Можги не смогли попасть в цирк Ижевска из-за перевозчика
Первоклассники из Можги не смогли попасть на цирковое представление в Ижевске из-за того, что перевозчик предоставил опасные автобусы. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, администрация города наняла компанию, у которой оказался транспорт с нарушениями.
- Накануне поездки, при осмотре автобусов сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены технические неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, четыре автобуса не были допущены до организованной перевозки детей, - сообщает 1 отдел.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Перевозчик проигнорировал эти нарушения. И сейчас составили материалы об административных правонарушениях.
- 200 детей остались без поездки, так как замену автобусов перевозчик предоставить не смог, - дополнили в 1 отделе.
Прорабатывается вопрос о переносе поездки детей на резервную дату циркового представления с предоставлением технически исправных автобусов.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Прекращены поиски жительницы Рязани, которая сбежала из санатория в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»