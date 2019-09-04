Прекращены поиски жительницы Рязани, которая сбежала из санатория в Ижевске
Больше недели от нее не было вестей
Фото: пресс-служба СУ СК России по УР
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В Перми нашли жительницу Рязани, которая сбежала из санатория в Ижевске в ночь на 27 августа, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии. Как стало известно, девушка жива и здорова. С ней беседуют сотрудники полиции.
Напомним, следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Убийство», после исчезновения 17-летней девушки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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