Прекращены поиски жительницы Рязани, которая сбежала из санатория в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-04T11:03:24+03:00

Больше недели от нее не было вестей

Изменить размер текста: A A

В Перми нашли жительницу Рязани, которая сбежала из санатория в Ижевске в ночь на 27 августа, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии. Как стало известно, девушка жива и здорова. С ней беседуют сотрудники полиции.

Напомним, следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Убийство», после исчезновения 17-летней девушки.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Больница в Удмуртии собиралась покупать лекарства у коррупционной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU