2019-09-04T11:03:24+03:00
Происшествия

Прекращены поиски жительницы Рязани, которая сбежала из санатория в Ижевске

Больше недели от нее не было вестей
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба СУ СК России по УРФото: пресс-служба СУ СК России по УР
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В Перми нашли жительницу Рязани, которая сбежала из санатория в Ижевске в ночь на 27 августа, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии. Как стало известно, девушка жива и здорова. С ней беседуют сотрудники полиции.

Напомним, следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Убийство», после исчезновения 17-летней девушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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