В Ижевске перекроют несколько улиц из-за легкоатлетического забега

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-04T12:31:32+03:00

Нельзя будет проехать на восьми участках

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В субботу, 7 сентября, в Ижевске перекроют несколько участков улиц из-за проведения легкоатлетического забега «Динамовская миля». Как говорится в постановлении администрации города, движение закроют с 10:00 до 15:00. При этом, перенаправят все автобусы и троллейбусы.

ГДЕ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ПРОЕХАТЬ:

- ул. Наговицына (от Пушкинской до площади 50 лет Октября);

- ул. Лихвинцева (от Пушкинской до площади 50 лет Октября);

- площадь 50 лет Октября (от Лихвинцева до Наговицына);

- ул. Пушкинская (от Кирова до Ленина);

- ул. Коммунаров (от Кирова до Советской);

- ул. Красногеройская (от Красноармейской до Коммунаров);

- ул. Советская (от Красноармейской до Коммунаров);

- ул. Красноармейская (от Красногеройской до Советской).

Фото: Яндекс.Карты

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ИСТОЧНИК KP.RU