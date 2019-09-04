В Ижевске перекроют несколько улиц из-за легкоатлетического забега
В субботу, 7 сентября, в Ижевске перекроют несколько участков улиц из-за проведения легкоатлетического забега «Динамовская миля». Как говорится в постановлении администрации города, движение закроют с 10:00 до 15:00. При этом, перенаправят все автобусы и троллейбусы.
ГДЕ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ПРОЕХАТЬ:
- ул. Наговицына (от Пушкинской до площади 50 лет Октября);
- ул. Лихвинцева (от Пушкинской до площади 50 лет Октября);
- площадь 50 лет Октября (от Лихвинцева до Наговицына);
- ул. Пушкинская (от Кирова до Ленина);
- ул. Коммунаров (от Кирова до Советской);
- ул. Красногеройская (от Красноармейской до Коммунаров);
- ул. Советская (от Красноармейской до Коммунаров);
- ул. Красноармейская (от Красногеройской до Советской).
Фото: Яндекс.Карты
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ИСТОЧНИК KP.RU
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