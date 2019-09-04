2019-09-04T14:12:55+03:00
Общество

Зачем хотят объединить школы №30 и №40 в Ижевске?

Прошла встреча родительского комитета и представителей администрации
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Споры вокруг возможного объединения школ №30 и №40 в Ижевске не утихают. Во вторник, 3 сентября, прошла встреча возмущенных родителей и представителей администрации города. Там пояснили, что слияние двух учреждений – это масштабный проект, который должен пройти много ступеней согласования. И на данный момент документального утверждения проекта нет.

Однако, как рассказала наш журналист Екатерина Ардашева в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+), в планах у властей сделать слияние в три ступени. Первый – в 2019 году объединить два юридических лица и он не скажется на учениках. А уже серьезные изменения, отложить на следующие года. Как воспитанники будут учиться? Изменится ли режим приема первоклассников? Ответы на эти и другие вопросы вы можете получить в нашем эфире.

Правда ли, что школы №30 и №40 в Ижевске объединят?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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