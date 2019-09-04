2019-09-04T14:03:12+03:00
Спорт

ХК «Ижсталь» проведет домашние матчи в ледовом дворце, который должны были закрыть

Обещалось, что в здании проведут реконструкцию
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Начинается юбилейный сезон «ВХЛ-Кубок Шелкового пути». 6 сентября будет первая встреча - ХК «Ижсталь» и ХК «Горняк». Билеты уже есть в продаже. Причем местом матча указан Ледовый дворец в Ижевске, который должны были закрыть на реконструкцию.

- Команда будет начинать чемпионат в Ледовом дворце «Ижсталь». А закончит ли? Время покажет, - сообщили на пресс-конференции.

Напомним, как рассказывал глава Удмуртии Александр Бречалов, здание должны были закрыть еще в августе. Республика должна была получить средства в рамках федеральный программы, часть из которых планировали потратить на обновление ледового дворца.

РАСПИСАНИЕ БЛИЖАЙШИХ ИГР

6 сентября: ХК «Ижсталь» - ХК «Горняк», 19:00

8 сентября: ХК «Ижсталь» - ХК «Зауралье», 17:00

10 сентября: ХК «Ижсталь» - ХК «Челмет», 19:00

12 сентября: ХК «Ижсталь» - ХК «Южный Урал», 19:00

А ЧТО ПО БИЛЕТАМ?

Билеты на все домашние матчи ХК «Ижсталь» имеются в продаже на сайте «Борис Билет». В зависимости от сектора, стоимость варьируется от 50 до 300 рублей. Место в ложе обойдется в тысячу рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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