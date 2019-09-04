ХК «Ижсталь» проведет домашние матчи в ледовом дворце, который должны были закрыть
Начинается юбилейный сезон «ВХЛ-Кубок Шелкового пути». 6 сентября будет первая встреча - ХК «Ижсталь» и ХК «Горняк». Билеты уже есть в продаже. Причем местом матча указан Ледовый дворец в Ижевске, который должны были закрыть на реконструкцию.
- Команда будет начинать чемпионат в Ледовом дворце «Ижсталь». А закончит ли? Время покажет, - сообщили на пресс-конференции.
Напомним, как рассказывал глава Удмуртии Александр Бречалов, здание должны были закрыть еще в августе. Республика должна была получить средства в рамках федеральный программы, часть из которых планировали потратить на обновление ледового дворца.
РАСПИСАНИЕ БЛИЖАЙШИХ ИГР
6 сентября: ХК «Ижсталь» - ХК «Горняк», 19:00
8 сентября: ХК «Ижсталь» - ХК «Зауралье», 17:00
10 сентября: ХК «Ижсталь» - ХК «Челмет», 19:00
12 сентября: ХК «Ижсталь» - ХК «Южный Урал», 19:00
А ЧТО ПО БИЛЕТАМ?
Билеты на все домашние матчи ХК «Ижсталь» имеются в продаже на сайте «Борис Билет». В зависимости от сектора, стоимость варьируется от 50 до 300 рублей. Место в ложе обойдется в тысячу рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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