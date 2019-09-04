2019-09-04T16:48:29+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии проведет шесть лет в колонии за «отмывание» наркоденег через биткоины

В приговоре он проходит по трем статьям уголовного кодекса
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Завьяловский районный суд Удмуртии вынес приговор 39-летнему жителю Ижевска за незаконный сбыт наркотиков, покушение на сбыт и «отмывание» денег.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, мужчина с мая по ноябрь 2018 года заказывал в Интернете прекурсоры для изготовления наркотиков. На своем огороде создавал запрещенное вещество и затем продавал его бесконтактным способом. Причем брал за продажу не рубли, а биткойны.

- В ходе обысков были обнаружены и изъяты наркотические средства общей массой более 1 200 граммов. А в результате преступных действий злоумышленником было обналичено почти 1 300 000 рублей, - сообщили в пресс-службе.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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