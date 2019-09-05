В Ижевске провели тест-драйв нового фонтана на Центральной площади
В среду, 5 сентября, провели тестовый запуск нового фонтана на Центральной площади Ижевска. Как можно понять по видео, которое опубликовал руководитель аппарата администрации города Денис Логинов, брызги фонтана поднимаются в высоту на несколько метров, изменяют движение. Все это происходит с подсветкой и под музыку композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро».
Напомним, что официальный запуск фонтана пройдет 19 сентября. Обещают, что на открытии зрителей ждут лазерное и свето-пиротехническое шоу, а также концерт, где выступят Александр Маршал, группа «Любэ», Марина Хлебникова, Юлия Михальчик и Ясения.
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В Ижевске провели тестовый запуск фонтана на Центральной площади.Видео: Денис Логинов
ИСТОЧНИК KP.RU
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