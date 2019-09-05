В туристическом комплексе Удмуртии откроют памятник лыжнице Галине Кулаковой
В субботу, 7 сентября, в туристическом комплексе «Камские дали», что в селе Галево Воткинского района Удмуртии, откроют памятник знаменитой уроженке, 4-кратной олимпийской чемпионке Галине Кулаковой.
Как сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Удмуртии, в 12:00 запланирована встреча с легендарной лыжницей, можно будет сделать с ней снимок и получить автограф. Желающие могут купить издание книги «Королева по имени Галина».
Кроме этого запланировала работа спортивных зон, проведут «зарядку со звездой» и фитнес от лучших спортсменов района и города Воткинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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