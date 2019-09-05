Три стоматологии присоединят к учреждению Минздрава Удмуртии
В Удмуртии произойдут некоторые изменения со стоматологическими клиниками. Как следует из распоряжения, которое опубликовали на официальном сайте главы и правительства региона, произойдет реорганизация АУ «Республиканская стоматологическая поликлиника минздрава Удмуртии».
А именно, к ней присоединят стоматологические поликлиники №1, №2 и №3. Документ подписал председатель правительства республики Ярослав Семенов.
Все изменения должны произойти до 3 января 2020 года. Со штатной численностью новой структуры определятся к 3 ноября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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