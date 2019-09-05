Три стоматологии присоединят к учреждению Минздрава Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:00 2019-09-05T08:00:14+03:00

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В Удмуртии произойдут некоторые изменения со стоматологическими клиниками. Как следует из распоряжения, которое опубликовали на официальном сайте главы и правительства региона, произойдет реорганизация АУ «Республиканская стоматологическая поликлиника минздрава Удмуртии».

А именно, к ней присоединят стоматологические поликлиники №1, №2 и №3. Документ подписал председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Все изменения должны произойти до 3 января 2020 года. Со штатной численностью новой структуры определятся к 3 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU