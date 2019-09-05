«Люблю помогать людям»: В Ижевск вернулись добровольцы, помогавшие тушить пожары в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 07:16 2019-09-05T11:21:20+03:00

Добровольцы помогали и в ликвидации наводнений в Иркутской области

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Курсанты колледжа государственной и муниципальной службы и члены отряда «Доброволец» из Удмуртии вернулись на родину после долгих командировок в Иркутскую область и Красноярский край. Там они помогали справляться с наводнением и пожарами.

Встречу с героями провел первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин. Они рассказали, что в области разбирали завалы и работали с гуманитарной помощью.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

- Сам я родом из Вавожского района. После того как съездил в Тулун, понял, что помогать людям - это дело моей жизни. Когда помогаешь людям и они становятся счастливее, от этого легче на душе, - рассказал 19-летний Даниил Пестерев.

А в Красноярском крае наши добровольцы не только занимались борьбой с пожарами, но и оказывали адресную и социальную помощь людям. За время работы в Красноярском крае курсанты-спасатели ликвидировали очаги возгорании общей площадью 800 кв. м.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

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ИСТОЧНИК KP.RU