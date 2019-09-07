2019-09-07T09:14:50+03:00
Общество

Возвращение блудного павлина: в зоопарк Ижевска вернули сбежавшую птицу

Несколько дней красавец бегал по окрестностям
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: зоопарк ИжевскаФото: зоопарк Ижевска
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В пятницу вечером, 6 сентября, удалось поймать павлина, который сбежал пару дней назад. Как сообщает зоопарк Ижевска, его выловили орнитологи в кустарниках недалеко от зоопарка. Птицу обследовали ветеринары.

- Внешних повреждений не обнаружено. Он, как и прежде, красавец, правда немного потерял форму. Птица знакомилась с окрестностями пару дней. Голоса сородичей, доносящиеся из вольера, видимо не позволили ему уйти далеко. Мы все были уверены, что у этой истории будет счастливый конец. Так и вышло, - сообщили в зоопарке.

Напомним, что первые сообщения о бегающем павлине стали появляется 5 сентября. Тогда переволновались не только сотрудники зоопарка, но и сами жители и даже ТСЖ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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