Возвращение блудного павлина: в зоопарк Ижевска вернули сбежавшую птицу
В пятницу вечером, 6 сентября, удалось поймать павлина, который сбежал пару дней назад. Как сообщает зоопарк Ижевска, его выловили орнитологи в кустарниках недалеко от зоопарка. Птицу обследовали ветеринары.
- Внешних повреждений не обнаружено. Он, как и прежде, красавец, правда немного потерял форму. Птица знакомилась с окрестностями пару дней. Голоса сородичей, доносящиеся из вольера, видимо не позволили ему уйти далеко. Мы все были уверены, что у этой истории будет счастливый конец. Так и вышло, - сообщили в зоопарке.
Напомним, что первые сообщения о бегающем павлине стали появляется 5 сентября. Тогда переволновались не только сотрудники зоопарка, но и сами жители и даже ТСЖ.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
У вас есть доктор, которому вы доверяете? Пусть он станет лучшим врачом года! Подайте заявку на участие в ежегодном конкурсе «Лучшая клиника 2019». И голосуйте за любимого доктора! Подробности тут.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»