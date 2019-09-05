Павлин из зоопарка Ижевска отправился погулять
В Ижевском зоопарке павлин вырвался на волю и отправился гулять. Об этом сообщают в пресс-службе зоопарка.
- Обычно орнитологи подрезают перья павлинам. У этой птицы перья, похоже, слишком быстро отрасли, и он отправился погулять. Время от времени из разных районов города поступают сообщения, что его видели. Но пока птицу не поймали, - сообщили в пресс-службе.
Судьба павлина волнует горожан и даже… председателей ТСЖ!
-Доброе утро! Во-первых, платежки готовы, можно забрать у консъержей. Во-вторых, на территорию двора приходил ПАВЛИН. Если заметите, пожалуйста, сразу сообщите консъержам. Его ищут работники зоопарка - с ног сбились, волнуются, - написал один из председателей ТСЖ жителям своего дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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