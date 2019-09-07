10 тысяч и лечение у психиатра: житель Удмуртии поплатился за ложное сообщение о бомбе
Глазовский районный суд Удмуртии вынес приговор местному жителю, который сообщил о якобы заложенной бомбе. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, установлено, что он имеет психическое расстройство.
- В ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в центр обработки вызовов системы «112» и сообщил оператору заведомо ложную информацию о том, что в жилом доме им будет заложена бомба, - сообщили в пресс-службе.
Конечно, все экстренные службы были подняты по тревоге. Выехали по адресу. Но так ничего и не нашли.
- Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей с применением принудительных мер медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра, - уточнили в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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