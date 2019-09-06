2019-09-06T15:49:40+03:00
Происшествия

Почти 200 000 рублей похитили у жительницы Удмуртии под предлогом выплаты компенсации за купленные БАДы

Возбуждено уголовное дело
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: ПиксабейФото: Пиксабей
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194 000 рублей похитили у 65-летней пенсионерки из Глазова под предлогом выплаты компенсации за купленные БАДы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По словам пенсионерки, ей на мобильный позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что за приобретенные ранее некачественные биологически-активные пищевые добавки ей положена компенсация в 420 000 рублей. Чтобы получить эти деньги, нужно было оплатить страховку и сделать денежный перевод.

– Потерпевшая, пройдя к банкомату, перевела требуемую сумму на различные расчетные счета, – отмечают в ведомстве. – Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».

Отметим, что всего с начала года в Удмуртии под аналогичным предлогом злоумышленниками похищено более полутора миллионов рублей.

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