Музей Ижевска посетил священник из США

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-07T11:41:22+03:00

Настоятель храма уже не в первый раз сотрудничает с музеем столицы Удмуртии

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В пятницу, 6 сентября, в музее Ижевска побывал особенный гость - отец Эдвард Хендерсон, настоятель храма св. Иоанна Крестителя в Беркли (США). Ему показали экспозиции и провели экскурсию.

Фото: музей Ижевска

Кстати, в самом храме Иоанна Крестителя установлена свеча в память об участниках Ижевско-воткинского восстания 1918 года. Среди прихожан много потомков эмигрантов, в том числе ижевцев и воткинцев.

- Для нас это продолжение знакомства — в прошлом году отец Эдвард и прихожане храма записали видеописьмо в Ижевск. Его вы видели на выставке «Ижевский Декалог», - сообщили в музее.

Фото: музей Ижевска

Это была выставка, посвященная 100-летию восстания. В 2018 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU