Музей Ижевска посетил священник из США
В пятницу, 6 сентября, в музее Ижевска побывал особенный гость - отец Эдвард Хендерсон, настоятель храма св. Иоанна Крестителя в Беркли (США). Ему показали экспозиции и провели экскурсию.
Фото: музей Ижевска
Кстати, в самом храме Иоанна Крестителя установлена свеча в память об участниках Ижевско-воткинского восстания 1918 года. Среди прихожан много потомков эмигрантов, в том числе ижевцев и воткинцев.
- Для нас это продолжение знакомства — в прошлом году отец Эдвард и прихожане храма записали видеописьмо в Ижевск. Его вы видели на выставке «Ижевский Декалог», - сообщили в музее.
Фото: музей Ижевска
Это была выставка, посвященная 100-летию восстания. В 2018 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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