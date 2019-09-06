2019-09-06T13:03:28+03:00
Общество

Фотофакт: у арт-объекта «Я люблю Ижевск» выложили дорожку из брусчатки

Это сделано для удобства
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: пресс-служба городской администрацииФото: пресс-служба городской администрации
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В Ижевске у арт-объекта «Я люблю Ижевск», который находится у здания городской администрации, сделали дорожку из брусчастки.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, это было сделано для удобства горожан и гостей столицы.

- Теперь будет удобнее подойти к надписи «Я люблю Ижевск» и сфотографироваться на память. Этот объект уже давно стал излюбленным местом, где играют дети, встречаются влюбленные, фотографируются молодожены, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба городской администрации

Фото: пресс-служба городской администрации

Напомним, что надпись появилась около здания Администрации в 2013 году. Идея принадлежит главному художнику (на тот момент) Ижевска Марии Бутченко. Интересно, что вместо надписи хотели установить огромные часы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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