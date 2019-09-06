Фотофакт: у арт-объекта «Я люблю Ижевск» выложили дорожку из брусчатки

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-06T13:03:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске у арт-объекта «Я люблю Ижевск», который находится у здания городской администрации, сделали дорожку из брусчастки.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, это было сделано для удобства горожан и гостей столицы.

- Теперь будет удобнее подойти к надписи «Я люблю Ижевск» и сфотографироваться на память. Этот объект уже давно стал излюбленным местом, где играют дети, встречаются влюбленные, фотографируются молодожены, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба городской администрации

Напомним, что надпись появилась около здания Администрации в 2013 году. Идея принадлежит главному художнику (на тот момент) Ижевска Марии Бутченко. Интересно, что вместо надписи хотели установить огромные часы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Януш Вишневский в Ижевске откровенно рассказал о книге «Одиночество в сети»

Отопительный сезон стартует в Ижевске 9 сентября

ИСТОЧНИК KP.RU