Фотофакт: у арт-объекта «Я люблю Ижевск» выложили дорожку из брусчатки
В Ижевске у арт-объекта «Я люблю Ижевск», который находится у здания городской администрации, сделали дорожку из брусчастки.
Как отмечают в пресс-службе ведомства, это было сделано для удобства горожан и гостей столицы.
- Теперь будет удобнее подойти к надписи «Я люблю Ижевск» и сфотографироваться на память. Этот объект уже давно стал излюбленным местом, где играют дети, встречаются влюбленные, фотографируются молодожены, - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба городской администрации
Напомним, что надпись появилась около здания Администрации в 2013 году. Идея принадлежит главному художнику (на тот момент) Ижевска Марии Бутченко. Интересно, что вместо надписи хотели установить огромные часы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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