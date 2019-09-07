2019-09-07T16:40:34+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор многодетной женщине из Ижевска, которая устроила ДТП

Пострадавший в аварии получил множество переломов
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: В.Н. Горелых, пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской областиФото: В.Н. Горелых, пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области
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Богдановичский городской суд Свердловской области вынес приговор 28-летней жительнице Ижевска, которая спровоцировала серьезное ДТП. Авария произошла 4 ноября 2018 года. Тогда женщина с мужем и тремя детьми, которым от 3 до 6 лет, поехала в Нефтеюганск.

- Утомленная долгой дорогой, она заснула. Автомобиль потерял контроль, выехав на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение иномарки с автомобилем «Лада 210740», - сообщает ОМВД России по Богдановичскому району.

Фото: В.Н. Горелых, пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

Фото: В.Н. Горелых, пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

Владелец «Лады» получил серьезные травмы: перелом костей основания черепа, костей лицевого скелета, открытый перелом левой ноги и другие травмы, опасные для жизни. Его пассажир получил травмы в виде ушибов конечностей, и переломов четырех ребер. Семья виновницы аварии серьезно не пострадала, стационарное лечение им не понадобилось.

Фото: В.Н. Горелых, пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

Фото: В.Н. Горелых, пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

- Учитывая мнение государственного обвинителя, и все обстоятельства дела, суд решил не лишать подсудимую свободы, назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 3 месяца, - уточнили в ОМВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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