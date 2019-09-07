2019-09-07T17:37:01+03:00
Происшествия

Пьяный автомобилист насмерть сбил велосипедиста в Ижевске

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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В субботу, 7 сентября, на улице Михайловская в Ижевске произошло смертельное ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, 37-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 46-летнего велосипедиста. Последний скончался на месте.

- Водитель управлял автомобилем после употребления спиртного, при освидетельствовании результат составил более 1,4 миллиграмм на один литр выдыхаемого воздуха (около 2,8 промилле этилового спирта в крови), что соответствует средней степени опьянения, - сообщили в 1 отделе.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, что за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 12 лет.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии просит сообщать в органы полиции любую информацию, которая позволит своевременно пресечь пьяную поездку, сохранить человеческие жизни и оградить водителя от пребывания в местах лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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