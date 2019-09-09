Администрация Ижевска отказалась от идеи объединения школ №30 и №40
Ижевские школы №40 и №30 решили не объединять. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Напомним, уже больше недели по поводу предстоящего объединения школ в единый образовательный центр не утихали споры. Многие родители выступали против реорганизации, считая, что это повредит детям. В понедельник, 9 сентября, точку в данном вопросе поставила рабочая группа, включающая представителей администрации, родителей и педагогов. Школы решили оставить двумя разными учреждениями.
- Любое партнёрство может быть успешным, если каждая из сторон готова к сотрудничеству и совместной работе. Предложенная идея создания единого крупного образовательного центра с развитой инфраструктурой и большими возможностями для обучающихся, к сожалению, не была встречена положительно всеми участниками процесса. Поэтому данные школы на сегодняшний день будут развиваться каждая по своей траектории, - пояснил замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков. – При этом мы на уровне города не отказываемся от идеи создания таких образовательных центров.
Пи этом сотрудники администрации уточнили, что идея создания образовательных центров в Ижевске требует детальной проработки, что и будет сделано в дальнейшем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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