Следователи проводят проверку по факту самосожжения ученого у здания Госсовета в Ижевске
Будет проведена проверка по факту самосожжения ученого у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске.
Как сообщил руководитель СУ СК России по республике Рустам Тугушев, проверка займет от трех до 30 суток, в зависимости от сложности экспертиз.
- По предварительным данным, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. И по словам его товарища, мужчина выдвигал требования в защиту удмуртского народа. В ходе проведения проверки установим все причины и обстоятельства, - сообщил Рустам Тугушев.
Напомним, что инцидент произошел во вторник, 10 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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