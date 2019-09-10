2019-09-10T09:42:52+03:00
Общество

Следователи проводят проверку по факту самосожжения ученого у здания Госсовета в Ижевске

Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии
Ирина БУРЦЕВА
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Будет проведена проверка по факту самосожжения ученого у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске.

Как сообщил руководитель СУ СК России по республике Рустам Тугушев, проверка займет от трех до 30 суток, в зависимости от сложности экспертиз.

- По предварительным данным, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. И по словам его товарища, мужчина выдвигал требования в защиту удмуртского народа. В ходе проведения проверки установим все причины и обстоятельства, - сообщил Рустам Тугушев.

Напомним, что инцидент произошел во вторник, 10 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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