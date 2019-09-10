Самые жаркие дни бабьего лета ждут ижевчан 12 и 13 сентября
Обещают потепление до +24 градусов
Фото: Сергей Березин
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Самые теплые дни в этой «бабьей» волне тепла - четверг и пятница - 12-13 сентября. Будет до +20-24°С в послеобеденные часы, сообщает Удмуртский Гидромедцентр.
Начиная с выходных ожидается понижение температуры воздуха. В ночь на воскресенье прогнозируют прохождение холодного фронта.
Ранее «Комсомолка» выяснила, что ижевчанам ждать от наступившей осени - взяли комменарий астролога, собрали народные приметы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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