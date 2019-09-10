Самые жаркие дни бабьего лета ждут ижевчан 12 и 13 сентября

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-10T13:04:05+03:00

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Самые теплые дни в этой «бабьей» волне тепла - четверг и пятница - 12-13 сентября. Будет до +20-24°С в послеобеденные часы, сообщает Удмуртский Гидромедцентр.

Начиная с выходных ожидается понижение температуры воздуха. В ночь на воскресенье прогнозируют прохождение холодного фронта.

Ранее «Комсомолка» выяснила, что ижевчанам ждать от наступившей осени - взяли комменарий астролога, собрали народные приметы.

ИСТОЧНИК KP.RU