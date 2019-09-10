Ижевчанину грозит до 10 лет тюрьмы за хищение из магазина кофе и зубной пасты

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-10T13:52:36+03:00

Он был судим ранее

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В Ижевске задержали мужчину, который попытался открыто похитить из магазина несколько банок кофе и несколько упаковок зубной пасты, угрожая сотрудникам ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

Злоумышленником оказался 34-летний ижевчанин. Сообщается, что он уже был судим ранее.

- Отделом по Устиновскому району СУ УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Сумма ущерба составила 800 рублей, - сообщает ведомство.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU