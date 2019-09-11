Жительница Удмуртии обманула модниц нескольких регионов России

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-11T09:35:58+03:00

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20-летнюю жительницу Сарапула обвиняют в мошенничестве. Она обманула модниц нескольких регионов России: «продавала» вещи с огромными скидками. Однако потерпевшие, оплатив товар, так его и не получили.

Схему мошенничества удалось раскрыть благодаря 21-летней уроженке Дагестана. Она обратилась в полицию после неудачной «покупки». Потерпевшая перевела 14 тысяч рублей на указанную преступницей банковскую карту. Но доставки так и не дождалась. Девушка пыталась связаться с горе-продавцом, однако та была вне зоны доступа. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

- Проведя ряд оперативных мероприятий, сотрудникам полиции удалось выйти на след подозреваемой. Ею оказалась 20-летняя уроженка Удмуртской Республики, проживающая в городе Сарапул. Установлено, что аналогичным образом злоумышленница обманула жителей нескольких регионов России, - сообщили в ведомстве.

Подозреваемая уже созналась в содеянном. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU