Жители Удмуртии смогут бесплатно посетить врача-онколога
21 сентября с 09:00 до 13:00 каждый житель Удмуртии сможет бесплатно пройти обследование врача-онколога: Республиканский онкологический диспансер проводит день открытых дверей по ранней диагностике злокачественных новообразований кожи и молочной железы.
Предварительная запись на прием уже открыта: записаться можно будет до 20 сентября с 17:00 до 18:00, позвонив в регистратуру поликлиники (+7 3412 68 25-79). Для ижевчан открыта предварительная запись в регистратуре онкодиспансера. Для этого в период с 16:00 до 18:00 нужно обратиться по адресу: ул. Ленина, 102. При себе обязательно иметь полис ОМС и паспорт.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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