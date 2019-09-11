2019-09-11T11:25:38+03:00
Общество

Оставленная за дворником автомобиля записка помогла спасти котенка

Водитель вызволил испуганного зверька из-под капота
Анастасия Волкова
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ФОТО: Ильнур ГилмутдиновФОТО: Ильнур Гилмутдинов
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В Удмуртии развернулась настоящая операция по спасению котенка: он забрался под капот автомобиля и мог умереть, если бы не записка внимательного местного жителя.

3 сентября на автомобиле Ильнура Гилмутдинова появилось послание: «У вас под капот забрался котенок. Проверьте, пожалуйста!». Мужчина заметил записку, проехав около 500 метров. Он остановился и вытащил бедное животное. Однако малыш вновь забрался под автомобиль, но уже за двигатель. Вызволить его оттуда самостоятельно у Ильнура не получилось.

- Доехал аккуратно в ближайший автосервис, где автомеханик Сергей Лапин вызвался помочь. Минут 10 искали его под машиной, и ещё минут 10 пытались его оттуда вытащить. Котенок вызволен, накормлен и уже находится в добрых руках, - рассказал мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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