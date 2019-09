Цитатой из фильма «Брат 2» открыла сезон фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева

СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-11T11:26:27+03:00

9 сентября в официальном аккаунте «Инстаграм» уроженки Удмуртии Елизаветы Туктамышевой появилась фотография с подписью: «Мальчик, ты не понял, водички нам принеси. Мы в сезон идем… Are you gangsters? No, we’re Russians!*». Этой немного измененной цитатой из фильма «Брат-2» спортсменка анонсировала новый сезон в фигурном катании.

Фанаты оценили юмор девушки. Пользователи прокомментировали публикацию Лизы: «Покажи им, в чем сила», «Мальчик, и для фанатов валерьянки захвати», «Мальчик не поймет, пока налысо не подстрижешься». Спортсменка не стала молчать и ответила в комментариях смеющимися смайликами.

Напомним, что 7 и 8 сентября Лиза представила короткую и произвольную программы на контрольном прокате.

*Вы преступники? Нет, мы русские.

ИСТОЧНИК KP.RU