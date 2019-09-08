Загитова откатала чисто, Туктамышевой не удался новый каскад: как прошли контрольные прокаты для фигуристок из Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-08T09:14:50+03:00

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7-8 сентября в Москве проходят контрольные прокаты по фигурному катанию. Уроженки Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева представили свои новые короткие программы.

Олимпийская чемпионка выступила чисто под песню Ясмин Леви «Me Voy».

-Вокал в моей короткой программе очень выделяется. Вам что-то не понравилось? Я прям кайфую от него. Редко кто берет подобное? Так поэтому ее и взяли. На этот прокат я выходила абсолютно спокойной. Стала более раскованной? Да, я чувствую это, я правда стала свободнее, - сказала Алина Загитова в интервью «Спорт эксперсс».

Елизавета Туктамышева не справилась с новым каскадом. По ее признанию, «флип-тулуп» для нее сложнее, чем тройной аксель.

-Завтра постараюсь сделать 2 тройных акселя. Сегодня этот прыжок получился, но, к сожалению, сегодня не получился каскад флип + тулуп. Это новый для меня элемент, - сказала спортсменка в интервью «Спорт 24».

Сегодня фигуристы представят произвольные программы.

На контрольных прокатах фигуристы показывают техническим специалистам свои наработки. Прокаты созданы для того, чтобы дать спортсменам советы по поводы технической стороны программ. В последние годы контрольные прокаты стали очень популярны среди зрителей.

Алина Загитова: новая короткая программа! Контрольные прокаты, 07.09.2019 / Alina Zagitova: New SP.Контрольные прокаты российской сборной по фигурному катанию, Малая Арена Лужники, короткая программа Алины Загитовой "Me Voy. Дата: 7 сентября 2019. #alinazagitova #zagitova #алиназагитова #загитова #тутберидзе #фигурноекатание

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ИСТОЧНИК KP.RU