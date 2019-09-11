Взрыватель артиллерийского снаряда обезвредили в Удмуртии
В Удмуртии обезвредили взрыватель артиллерийского снаряда. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
Как стало известно, опасную находку обнаружили жители с. Яган Малопургинского района республики. Территорию оцепили до приезда взрывотехников.
- Прибывшие на место происшествия сотрудники группы инженерно-технического отдела ОМОН Управления Росгвардии по Удмуртской Республике провели осмотр предмета и установили, что находкой является взрыватель артиллерийского снаряда, - рассказали в ведомстве.
Находку вывезли в безопасное место и уничтожили.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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