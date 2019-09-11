2019-09-11T13:00:32+03:00
Происшествия

24-летний житель Удмуртии погиб в ДТП

Он, находясь за рулем автомобиля, не справился с управлением и врезался в столб
Анастасия Волкова
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ФОТО: 1 отдел УГИБДД УдмуртииФОТО: 1 отдел УГИБДД Удмуртии
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11 сентября 24-летний житель Удмуртии погиб в ДТП. Он не справился с управлением автомобиля «Форд Фокус» и врезался в столб. Об этом сообщает 1 отдел регионального Управления ГИБДД.

При столкновении машина перевернулась. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы, а его 15-летняя пассажирка госпитализирована.

В ГИБДД не исключают, что пострадавшие в момент аварии были в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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