24-летний житель Удмуртии погиб в ДТП
Он, находясь за рулем автомобиля, не справился с управлением и врезался в столб
ФОТО: 1 отдел УГИБДД Удмуртии
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11 сентября 24-летний житель Удмуртии погиб в ДТП. Он не справился с управлением автомобиля «Форд Фокус» и врезался в столб. Об этом сообщает 1 отдел регионального Управления ГИБДД.
При столкновении машина перевернулась. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы, а его 15-летняя пассажирка госпитализирована.
В ГИБДД не исключают, что пострадавшие в момент аварии были в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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