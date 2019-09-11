2019-09-11T13:02:06+03:00
Происшествия

По факту самоподжога ученого в Ижевске возбуждено уголовное дело

В рамках расследования выясняются мотивы действий пострадавшего
Анастасия Волкова
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Фото: скриншот видео и ok.ruФото: скриншот видео и ok.ru
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По факту самоподжога ученого у здания Госсовета в Ижевске возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ - доведение до самоубийства. Об этом сообщает следственный комитет России по Удмуртии.

- По данным следствия, 10 сентября 2019 года около 9 часов 40 минут на площади имени 50-летия Октября города Ижевска мужчина самостоятельно причинил себе ожоги. В критическом состоянии он был доставлен в больницу, где, несмотря на оказываемую ему медицинскую помощь, скончался, - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты следственного управления. В рамках расследования выясняются мотивы действий пострадавшего, а также устанавливаются и допрашиваются очевидцы.

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Сегодня у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске произошел акт самоподжога. Какая есть последняя информация о пострадавшем? Зачем он это сделал? И что будет дальше? Читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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