«Я готов сегодня умереть»: Что известно про ученого, устроившего самоподжог у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске

Утром 10 сентября ученый из Ижевска устроил самоподжог перед зданием Госсовета в Удмуртии. Известно, что перед этим он с двумя товарищами проводил митинг в поддержку удмуртского народа. Что известно на данный момент об инциденте и самом мужчине.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Ситуация разворачивалась около 8:30 по местному времени. У здания Госсовета Удмуртии собрались три активиста: Андрей Перевозчиков, Альберт Разин и Петр. Они стояли с плакатами: «Есть ли у меня Отечество?» и «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». Последнее высказывание принадлежит поэту и политическому деятелю Расулу Гамзатову.

- Альберт сказал, что пойдет отдохнет. А примерно через 15 минут, когда я обернулся на него, он уже весь горел, - рассказывает его товарищ Петр.

Мужчине бросились на помощь, пытаясь потушить его огнетушителями, которые были рядом. Один из них заело. Все это время ученый, охваченный огнем, стоял молча - не произнес ни слова. Пламя удалось остановить лишь через несколько минут, когда удалось восстановить работу огнетушителей.

Фото: Сергей Грачев

Приехавшая скорая доставила обгоревшего мужчину в больницу. В Министерстве здравоохранения сообщили, что он находится в крайне тяжелом состоянии, обожжено почти 90% тела.

- Мужчина, около 50 лет, был доставлен в 10:05 с термическими ожогами. Сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Сейчас проводится искусственная вентиляция легких и противошоковые мероприятия. Он находится в медикаментозном сне. В больнице есть все, чтобы оказать ему необходимую помощь, - сообщил и. о. главного врача 1РКБ Олег Швецов.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Есть информация, что мужчина заранее готовился к этому, так как специально надел много слоев одежды.

ЧТО ИЗВЕСТНО О МУЖЧИНЕ?

Альберт Разин - кандидат философских наук, доцент Удмуртского государственного университета. Он занимался проблемами удмуртского народа, выступал за его сохранение и, как говорят коллеги, за обязательное изучение удмуртского языка в школах.

Среди сферы его научных интересов, например, социология личности, социология деревни, социология семьи, социология национальных отношений и другие. Ранее в интервью его товарищ Андрей Перевозчиков рассказывал, что Альберт Разин продолжает дело удмуртских тунО (шаманы), даже основал общество удмуртской культуры «Дэмэн».

На фото Андрей Перевозчиков садится в автомобиль полиции. Фото: Сергей Грачев

По словам источников в Госсовете Удмуртии, мужчина неоднократно приходил к ним и в Министерство национальной политики республики с неадекватными требования по части сохранения удмуртского народа.

ЧТО ОН ХОТЕЛ?

Свои требования и позицию он подробно пояснил в письме, которое раздавал депутатам (имеется в распоряжении редакции). В частности, он писал:

«Сегодня продолжается сталинская политики русификации: в государственных учреждениях удмуртский язык не востребован. В результате такой практики сложилась нетерпимая ситуация, когда лишь треть удмуртов владеет родным языком (преимущественно люди старшего возраста), а дети растут обрусевшими. Это обыкновенная удмуртофобия, противоречащая демократичной Конституции РФ».

И требовал, например, выразить несогласие с изменениями в Законе «Об образовании», согласно которому учащиеся, представители коренного населения республик России родной язык должны изучать «добровольно».

«Прошу Вас внести на рассмотрение на сессии Госсовета Удмуртской Республики вопрос «о состоянии национального вопроса в Удмуртской Республике». Такая просьба обусловлена ущербностью национальной политики в УР».

В письме он рассказывает о том, кто такой «обрусевший удмурт», что делать дальше и что школа должна готовить носителей этнокультуры.

«Внести поправки в Закон «Об образовании», в котором добавить обязательное изучение удмуртского языка наравне с русским <…> при поступлении в ССУЗ или ВУЗ разрешить вместо экзамена по русскому языку и литературе (сочинения) написать изложение на удмуртском языке <…> законодательно во всех учебных учреждениях и детских садах изучать удмуртский язык».

Есть и множество требований, которые касаются сохранения культуры в целом. Например, придать архитектуре национальный колорит, взять курс на сохранение и развитие деревень, названия улиц писать на двух языках.

Многостраничное письмо он написал, судя по дате, еще 20 августа 2019 года.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Фото: Сергей Грачев

Следователи сейчас проводят проверку по факту самоподжога человека. Как сообщил руководитель СУ СК России по Удмуртии, будут полностью установлены все обстоятельства и причины. Проверка может занять от трех до 30 суток. Известно, что сейчас товарищ пострадавшего Андрей Перевозчиков находится на допросе.