Ижевское «300 производство» не смогли продать на аукционе
Торги не состоялись
ФОТО: 2ГИС
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Продажа «производства 300», принадлежавшего Ижевскому механическому заводу, не состоялась. Об этом со ссылкой на сайт Российского аукционного дома (РАД) сообщает «Интерфакс».
Торги были намечены на 6 сентября, однако, по-видимому, желающих приобрести «300-ку» не нашлось. Неизвестно, пройдет ли следующий аукцион.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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