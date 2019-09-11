2019-09-11T13:56:26+03:00
Экономика

Ижевское «300 производство» не смогли продать на аукционе

Торги не состоялись
Анастасия Волкова
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ФОТО: 2ГИСФОТО: 2ГИС
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Продажа «производства 300», принадлежавшего Ижевскому механическому заводу, не состоялась. Об этом со ссылкой на сайт Российского аукционного дома (РАД) сообщает «Интерфакс».

Торги были намечены на 6 сентября, однако, по-видимому, желающих приобрести «300-ку» не нашлось. Неизвестно, пройдет ли следующий аукцион.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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