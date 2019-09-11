Ижевское «300 производство» не смогли продать на аукционе

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-11T13:56:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Продажа «производства 300», принадлежавшего Ижевскому механическому заводу, не состоялась. Об этом со ссылкой на сайт Российского аукционного дома (РАД) сообщает «Интерфакс».

Торги были намечены на 6 сентября, однако, по-видимому, желающих приобрести «300-ку» не нашлось. Неизвестно, пройдет ли следующий аукцион.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Продолжается конкурс «Лучшая клиника-2019». Голосуй за любимого врача, клинику, больницу или санаторий.

24-летний житель Удмуртии погиб в ДТП

ИСТОЧНИК KP.RU