СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-11T16:21:54+03:00

Ему грозит до 20 лет лишения свободы

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26-летний житель Пермского края, обвиняемый в сексуальном насилии над малолетними девочками, задержан в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

Следствие выяснило, что злоумышленник неоднократно приезжал из соседнего края на территорию республики для совершения сексуального насилия. В августе 2019 года его жертвами стали 3 девочки в возрасте 10-12 лет. Они находились на детский площадке.

- В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, произведен обыск по месту жительства обвиняемого, в отношении него назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Следствием принимаются меры к установлению всех возможных эпизодов преступной деятельности обвиняемого, - сообщили в ведомстве.

Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU