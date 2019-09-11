СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-11T14:36:23+03:00

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«Удмуртнефть» привезла три призовых места с финала IX корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звёзды». Так, в этом году в конкурсе приняли участие более 6500 участников из 125 дочерних обществ «Роснефти». Серебра удостоились Михаил Жмаев, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки ОАО «Удмуртнефть» и его супруга Мария. В номинации «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр» они представили трогательную пантомиму «Воспоминание».

Бронзу в этой же номинации получил акробатический дуэт Вероники Выхристюк (отец – Александр Выхристюк, начальник отдела планирования и мониторинга добычи ОАО «Удмуртнефть») и Ксения Рыжова с номером «Русская скамейка».

В номинации «Отражение» бронзу завоевала Анфиса Мамонтова (отец – Михаил Мамонтов, инженер региональной инженерно-технологической службы «Север» ОАО «Удмуртнефть») за живописную работу «Мамочки».

СПРАВКА:

«Роснефть зажигает звезды» – ежегодный корпоративный фестиваль, предоставляющий сотрудникам, их детям, а также ученикам «Роснефть-классов» возможность проявить свои таланты в хореографии, вокале, инструментальном и оригинальном жанрах, а также в художественном творчестве.

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ИСТОЧНИК KP.RU