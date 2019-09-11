Комики соберут деньги на ремонт одной из школ в Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-11T14:58:33+03:00

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14 сентября в Ижевске ДК «Строитель» пройдет благотворительный Stand-up концерт. Ижевские комики – Иван Емельянов, Сергей Тарасов, Алексей Колупаев, Расул Гахраманов, Рамазан Марданов и Андрей Миленкин – соберут деньги на ремонт Малопургинской школы №1.

- Мы предложили организовать благотворительную Stand-up-вечеринку, чтобы собрать деньги на ремонт классов в Малопургинской школе, - сообщил «Комсомолке» организатор Александр Бикузин. – Комики сразу же согласились. В нашей инициативной группе участвуют девушки, у которых дети учатся в Малой Пурге, они сами помогают с ремонтом в свободное время. Вот мы и решили все вместе взяться за это непростое дело. Еще нам помогает паралимпиец Влад Лекомцев. Он подарил школе два настоящих футбольных мяча.

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ИСТОЧНИК KP.RU