Ремонт фасадов зданий начался в центре Ижевска

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-11T15:26:31+03:00

Средства для этого пожертвовали местные предприниматели

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В центральной части Ижевска начался ремонт фасадов домов. О начале работ сообщил на своей странице в соцсети Дмитрий Сурнин - министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии.

12 сентября строители планируют завершить ремонт фасада дома по ул.Пушкинской, 190. В ближайшее время подрядчик обещает выполнить работы на ул. Лихвинцева, 46.

- Дом, на фасад которого строители зайдут на следующей неделе, – Пушкинская, 198. До нового года обновится облик дома и по адресу Пушкинская, 200, - рассказал Дмитрий Николаевич. - Еще 8 домов будут преображены в 2020 году. Сейчас идёт подготовка и согласование проектно-сметной документации строительных работ.

Также Дмитрий Сурнин поблагодарил местных предпринимателей: обновление облика зданий происходит за счет их пожертвований.

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ИСТОЧНИК KP.RU