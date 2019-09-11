В Удмуртии проведут проверку по факту группового избиения девочки
Следственный комитет начал проверку по факту размещения в соцсетях видеоозаписи группового избиения несовершеннолетней девочки. На записи видно, как группа подростков жестоко избивает сверстницу. По данным проверки инцидент произошел в Можгинском районе.
- В рамках доследственной проверки выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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