2019-09-11T15:48:52+03:00
Происшествия

В Удмуртии проведут проверку по факту группового избиения девочки

Следственный комитет выполнит ряд мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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Следственный комитет начал проверку по факту размещения в соцсетях видеоозаписи группового избиения несовершеннолетней девочки. На записи видно, как группа подростков жестоко избивает сверстницу. По данным проверки инцидент произошел в Можгинском районе.

- В рамках доследственной проверки выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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